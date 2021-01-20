Silivri'de dükkanını soymaya çalışan şüpheliyi yaralayan kuyumcu salıverildi
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Silivri'de dükkanını soymaya çalışan şüpheliyi yaralayan kuyumcu salıverildi

20.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:38
Silivri'de dükkanını soymaya çalışan şüpheliyi yaralayan kuyumcu salıverildi

Silivri'de dükkanını soymaya çalışan şüpheliyi yaralayan kuyumcu Serdar U. denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri'de dükkanını soymaya çalışan şüpheliyi yaralayan kuyumcu Serdar U. denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U.'dan tezgahtaki altınları istedi.

Şüphelinin tezgahtaki altınları boşalttığı sırada silahını alan Serdar U., soyguncuya ateş etti. Ağır yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis merkezine götürülen iş yeri sahibi, sağlık kontrolünden geçirildi. Serdar U. sevk edildiği adliyede denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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