Silivri'de dolu yağışı SİLİVRİ'DE öğle saatlerinde dolu yağdı.

SİLİVRİ'DE öğle saatlerinde dolu yağdı.

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Silivri'nin Bekirli Köyü'nde bugün öğle saatlerinde önce yağmur, ardından dolu yağışı etkili oldu. Yola devam etmekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA