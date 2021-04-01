Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi
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Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi

SİLİVRİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı basın açıklamasıyla protesto etti.

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SİLİVRİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı basın açıklamasıyla protesto etti. 

Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan Doğu Türkistan Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, Çin'in açtığı kampların 4.yıl dönümünde yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstererek, basın açıklaması yaptı. 

Açıklama sırasında Doğu Türkistanlı bazı kişiler, ailelerinden haber alamadıklarını dile getirdi. Silivri'de yaşayan 16 yaşındaki Doğu Türkistanlı İbrahim Emin, "Türkiye'ye geleli 5 yıl oldu. Buraya geldiğimden beri 5 yıldır ailemi göremiyorum. Çin'de 7 yaşında kardeşim var, kendisinden haber alamıyoruz. Ailemi çok özledim. Artık ailemi görmek istiyorum." dedi. Bir başka Doğu Türkistanlı Meryem Gül ise, "Eşim ailesini ziyaret emek için Çin'e gitti. 5 yıldır haber alamıyoruz. Çocuklarım babalarını özledi. Kendisine ulaşamıyoruz, haber alamıyoruz." diye konuştu. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

(LAR)


- İstanbul
Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi
Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi
Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi
Silivri'de Doğu Türkistan Eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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