Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı
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Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı

SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

23.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:09
Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı

'de lodosla oluşan dev sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.

'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı
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