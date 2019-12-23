: Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı

23.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:09

SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.

Silivri'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.

Kaynak: DHA

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