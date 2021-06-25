Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
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Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını

Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de bir çiftlikte nesli tükenme tehlikesinde olan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı öğrenilen; 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap, 2 coati ekiplerin operasyonuyla ele geçirildi.

Silivri'de bir çiftlikte nesli tükenme tehlikesinde olan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı öğrenilen; 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap, 2 coati ekiplerin operasyonuyla ele geçirildi. Hayvanların saklandığı çiftlik evi drone ile görüntülendi.

İstanbul Kaçakçılık ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri nesli tükenmekte olan hayvanların yasadışı şekilde yurda sokularak Silivri'de tutulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler polis eşliğinde hayvanların saklandığı çiftliğe baskın düzenledi. Yaklaşık 30 dönümlük araziye kurulan tesiste yapılan aramalarda 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap, 2 coati ele geçirildi.

İlk ifadesinde insanların uzak yollardan alpaka, rakun, sincap ve coati türü hayvanları ziyaret için geldiğini söyleyen işletme sahibine 4915 sayılı Kara Avcılığı kanunu gereği cezai işlem uygulandı. Ekipler daha sonra hayvanları koruma altına almak üzere el koyarken baskının yapıldığı çiftlik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını
Silivri'de dev çiftlikte nesli tükenmekte olan hayvan baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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