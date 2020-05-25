SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
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SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
25.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:57

Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, 09.30 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 KV 4030 plakalı otomobilin sürücüsü hakimiyetini kaybedince dereye düştü. Otomobil, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuzla Deresi'nde bulunan iki köprünün arasından dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazesi ilçede bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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