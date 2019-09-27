Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
Parkda bekleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.
27.09.2019 04:15
Parkda bekleyen vatandaşlar
Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.
Kaynak: AA