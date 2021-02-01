Son dakika haber... Silivri'de depo olarak kullanılan dairede yangın
01.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:01
Son dakika haberine göre SİLİVRİ'de, sebze-meyve deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
SİLİVRİ'de, sebze-meyve deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.
- İstanbul
Yangın, öğleden sonra Yeni Mahalle Cumhuriyet Sokak'ta meyve-sebze deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu depo olarak kullanılan dairede hasar oluştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı