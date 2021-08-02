Silivri'de denize giren genç boğuldu
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Silivri'de denize giren genç boğuldu

Silivri'de denize giren genç boğuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de denize giren18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul boğuldu.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de denize giren18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul boğuldu.

Silivri Kumluk mevkiindeki plajdan dün öğle saatlerinde denize giren 18 yaşındaki Ahmetcan Özoğul, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınları, sahildekiler ve cankurtaranlar Özoğul'u aramaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz bulunan Özoğul kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özoğul hastaneye kaldırıldı. Ahmetcan Özoğul hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Özoğul, bugün ikindi namazının ardından Esenyurt İncirtepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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