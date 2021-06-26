SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER

SİLİVRİ'de haftasonunda çok sayıda kişi denize akın etti.

SİLİVRİ'de haftasonunda çok sayıda kişi denize akın etti.

Silivri'de haftasonu havanın sıcak olması nedeniyle çok sayıda kişi denize girdi. Denizdeki kirlilik dikkat çekerken, sahilde yürüyen Enes Yıldız, "Deniz gerçekten çok kirli. İnsanlar burada denize girmeye devam ediyorlar. Herhalde burada müsilaj pislikleri var. Geçen sene böyle değildi burası. Burada denize girmemeleri lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı