SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER
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SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de haftasonunda çok sayıda kişi denize akın etti.

SİLİVRİ'de haftasonunda çok sayıda kişi denize akın etti.

Silivri'de haftasonu havanın sıcak olması nedeniyle çok sayıda kişi denize girdi. Denizdeki kirlilik dikkat çekerken, sahilde yürüyen Enes Yıldız, "Deniz gerçekten çok kirli. İnsanlar burada denize girmeye devam ediyorlar. Herhalde burada müsilaj pislikleri var. Geçen sene böyle değildi burası. Burada denize girmemeleri lazım" dedi.

SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER
SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER
SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER
SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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