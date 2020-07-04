SİLİVRİ'DE DENİZE AKIN
SİLİVRi'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın ettiMimarsinan Mahallesi Kumluk mevki plajında vatandaşlar denize girerek serinlemeyi çalıştı.
04.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:41
SİLİVRi'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti
Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevki plajında vatandaşlar denize girerek serinlemeyi çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.
Kaynak: DHA