Silivri'de denize akın SİLİVRi'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın ettiMimarsinan Mahallesi Kumluk mevki plajında vatandaşlar denize girerek serinlemeyi çalıştı.

SİLİVRi'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti

Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevki plajında vatandaşlar denize girerek serinlemeyi çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.

Kaynak: DHA