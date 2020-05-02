Silivri'de deniz kızıla büründü
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Silivri'de deniz kızıla büründü

Silivri'de deniz kızıla büründü
02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:30

Silivri'de deniz kızıla büründü Balık yumurtaları sebebiyle kızıla bürünen Silivri sahili ilginç görüntüler oluşturdu.

Silivri'de deniz kızıla büründü

İSTANBUL - Balık yumurtaları sebebiyle kızıla bürünen Silivri sahili ilginç görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Silivri'nin Gümüşyaka mahallesi sahilinde balık yumurtaları nedeniyle denizin kızıl renge dönüşmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Doğa olayı olduğu bilinen denizdeki kırmızılığı gören bazı vatandaşlar denizdeki kızıl rengin kirlilikten olduğunu düşünürken, Silivri sahilinin bazı yerlerinde de görülen renk değişiminin 'red tide' (kırmızı gelgit) olayı olduğu belirtildi.

Silivri'de deniz kızıla büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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