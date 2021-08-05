Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında
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Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında

Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SİLİVRİ'de, darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira istedikleri iddia edilen 2 çalışan gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de, darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira istedikleri iddia edilen 2 çalışan gözaltına alındı.

Olay, dün gece Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Mobilya dükkanı işleten Mehmet K., 6 ay önce işe aldığı 2 çalışanı tarafından darp edildi. İki çalışan ölümle tehdit ettikleri Mehmet K.'dan dükkanını ve 500 bin lira para istedi. Daha sonra serbest bıraktıkları Mehmet K. polise giderek çalışanlarından şikayetçi oldu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Adresleri belirlenen Sadık B. ile Hacı D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.  

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Sadık B. ile Hacı D.'nin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

 


- İstanbul
Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında
Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında
Son dakika... Silivri'de darp ettikleri patronlarından dükkanını ve 500 bin lira isteyen 2 çalışan gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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