Silivri'de daire yangını; Mutfak küle döndü
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Silivri'de daire yangını; Mutfak küle döndü

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında mutfak küle döndü.

Silivri'de daire yangını; Mutfak küle döndü
24.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:26

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında mutfak küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, evin diğer odalarına sıçramadan söndürülürken mutfak kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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