Silivri'de çöplük alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de çöplük alanda yangın

Silivri'de çöplük alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'deki çöplük bir alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silivri'deki çöplük bir alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Silivri Alipaşa Yolu üzerindeki çöplük alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından belediye ekipleri ise iş makinalarıyla yanan bölgelerin üzerine toprak döktü. - İSTANBUL

Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'de çöplük alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 20:23:00. #1.14#

title