Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını
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Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını

SİLİVRİ, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.12.2019 01:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:08
Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını
SİLİVRİ, Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. verilmesi üzerine olay yerine gelen ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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