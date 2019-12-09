Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını
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Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:30

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

, Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Silivri'de çiftlik evinde çatı yangını
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