Silivri'de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı
04.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:28
SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.
SİLİVRİ'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.
- İstanbul
Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki Vedat A., 21 yaşındaki yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Gülseren İ. hastanede tedavi altına alınırken, Vedat A. yakalanarak gözaltına alındı.Vedat A. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Vedat A. "Kasten yaralama" suçundan mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Şüpheli adliye çıkışında basın mensuplarına, "Aslanlar gibi cezamı yatmaya gidiyorum, çıkınca küçüğünü vuracağım" diye seslendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı