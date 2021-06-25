Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
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Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Güncel

Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı Silivri'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler benzin istasyonlarına sığındı

İSTANBUL - Silivri'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri Kınalı' mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.

Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Silivri'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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