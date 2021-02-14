Son dakika haberi | Silivri'de çatı yangını
14.02.2021 22:10 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:15
Edinilen son dakika haberine göre SİLİVRİ'de 2 katlı metruk villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SİLİVRİ'de 2 katlı metruk villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- İstanbul
Yangın, saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Flamingo sokakta bulunan villada çıktı. Kullanılmayan 2 katlı metruk villanın çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşları sonucunda söndürdü. Çıkan yangında kullanılmayan villanın çatısında hasar oluştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı