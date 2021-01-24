Silivri'de çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silivri'de çatı yangını

24.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:05
Silivri'de çatı yangını

SİLİVRİ'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

SİLİVRİ'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen İBB Silivri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

 


- İstanbul
Silivri'de çatı yangını
Silivri'de çatı yangını
Silivri'de çatı yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Gülben Ergen Caner Cindoruk Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Alper Ulusoy Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'de çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 22:05:56. #1.14#
title