Silivri'de çatı yangını
24.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:05
SİLİVRİ'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
SİLİVRİ'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.
- İstanbul
Yangın, saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen İBB Silivri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı