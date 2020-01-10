Silivri'de çatı yangını
Haberler » Güncel » Silivri'de çatı yangını - Haber

Silivri'de çatı yangını

Haber-kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı.

10.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:09
Silivri'de çatı yangını

Haber-kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA 'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Çanta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka ve Çanta ekipleri sevk edildi. ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Silivri'de çatı yangını
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler