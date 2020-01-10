Silivri'de çatı yangını
Haberler » Güncel » Silivri'de çatı yangını - Haber

Silivri'de çatı yangını

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı.

10.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:57
Silivri'de çatı yangını

Uğur Samet AVCI İSTANBUL 'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Çanta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka ve Çanta ekipleri sevk edildi. ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler