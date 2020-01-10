SİLİVRİ'DE ÇATI YANGINI
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SİLİVRİ'DE ÇATI YANGINI

Haber-kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı.

10.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:50
SİLİVRİ'DE ÇATI YANGINI

Haber-kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL 'nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Çanta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------Çatıda yükselen dumanlar-Ekiplerin müdahalesi

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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