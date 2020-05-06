SİLİVRİ'DE ÇATI KATI'NDA YANGIN ÇIKTI
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SİLİVRİ'DE ÇATI KATI'NDA YANGIN ÇIKTI

SİLİVRİ'DE ÇATI KATI'NDA YANGIN ÇIKTI
06.05.2020 04:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 04:22

Silivri'de çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Silivri'de çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Çanta Sancaktepe Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, Füsun Sokak'ta bulunan bir sitedeki villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Villa sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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