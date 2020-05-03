Silivri'de çatı alev alev yandı
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Silivri'de çatı alev alev yandı

Silivri'de çatı alev alev yandı
03.05.2020 01:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:49

SİLİVRİ'de iddiaya göre 3 katlı bir evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı.

SİLİVRİ'de iddiaya göre 3 katlı bir evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında saat 00.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtınadan dolayı binanın çatısına yıldırım düştü. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler paniğe neden oldu. Durumu gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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