Silivri'de caminin elektrik panosunda yangın
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Silivri'de caminin elektrik panosunda yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de caminin elektrik panosunda yangın

SİLİVRİ'de caminin elektrik panosunda yangın çıktı.

SİLİVRİ'de caminin elektrik panosunda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangını itfaiye kısa sürede söndürdü.

Yeni Mahalle D-100 kenarında bulunan caminin zemin katında 14.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öğrenilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangını kısa sürede söndürdü. Polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 


Silivri'de caminin elektrik panosunda yangın
Silivri'de caminin elektrik panosunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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