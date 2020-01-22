Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

22.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:10

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Silivri'den Kavaklı Mahallesi'ne seyir halindeki Asım Aydın'ın (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Bu arada, kentte birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinin buzlandığı görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: AA