SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU
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SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU

SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de yangın çıkan buğday tarlası alevlere teslim oldu.

SİLİVRİ'de yangın çıkan buğday tarlası alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Gölet mevkiinde bulunan buğday tarlasında başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, Çanta, Silivri, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu itfaiye ekipleri, ekili buğday tarlasındaki alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüye alevler güçlükle söndürüldü. Jandarla yangınla ilgili inceleme başlattı.

SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU
SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU
SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU
SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEVLERE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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