SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASI ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'de buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.
14.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:05
SİLİVRİ'de buğday tarlası çıkan yangında kül oldu.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Büyükkılıçlı mahallesiki tarlada çıktı. Buğday tarlasında yükselen alevleri görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da yanrdım etti
Kaynak: DHA