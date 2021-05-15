SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI
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SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASİLİVRİ'de budamak için çıktığı 10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'de budamak için çıktığı 10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kurfallı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan inemeyen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinde gelen Silivri itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI
SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI
SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI
SİLİVRİ'DE BUDAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
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