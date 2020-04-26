Silivri'de bir hayırsever mahalle fırınındaki borçları ödedi Silivri'de bir hayırsever, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki bir fırının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Silivri'de bir hayırsever, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki bir fırının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Ramazan Gültekin isimli hayırsever, fırın sahibi Mehmet Karaduman'a vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını kapatmak istediğini söyledi. Karaduman da borçları hesaplayarak Gültekin'e iletti.

Gültekin, 1500 lira tutarındaki borcu ödemenin yanı sıra veresiye ekmek alan vatandaşların 1 aylık ekmek masraflarını da üstlendi.

Mehmet Karaduman, Gültekin'in vatandaşların borçlarını ödediğini belirterek, "Sağolsun hepsini ödedi. 'Ramazan boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek ver.' dedi. Onun da parasını ödedi. Ailelerle paylaştık, 'Allah razı olsun.' dediler, sevindiler." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ahmet Mutlu da ramazanın paylaşma ayı olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan Gültekin kardeşimiz ekmek fırınında ne kadar borcu olan varsa borçlarını sildi, kapattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA