SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
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SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASİLİVRİ'de belediye görevlisi, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak, yaralandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'de belediye görevlisi, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak, yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Girik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sokakta Türk bayrağı asan Silivri Belediyesi görevlisi Ebubekir Aydoğan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aydoğan, aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yerine şerit çekerek delil araştırması yaptı. Belediye yetkilileri ve Aydoğan'ın ailesi hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi altına alınan Aydoğan'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimilğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI
SİLİVRİ'DE BELEDİYE GÖREVLİSİ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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