SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA

17.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:15
SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA

Silivri'de bir iş yerine hırsızlık amaçlı girmeye çalışan 5 şüpheli ile onları fark eden bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Silivri'de bir iş yerine hırsızlık amaçlı girmeye çalışan 5 şüpheli ile onları fark eden bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğerleri kaçtı. Yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesinde yaşandı. Buradaki alışveriş merkezi girişindeki elektronik ürün mağazasına 5 şüpheli girmeye çalıştı. Bu sırada bekçiler şüphelileri fark etti. Şüphelilerle bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobillerine binmeye çalışan şüphelilerden H.A adlı yakalandı. Diğer 4 şüpheli kaçtı.

Gözaltına alınan H.A'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firar olarak arandığı tespit edildi. H.A cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA
SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA
SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE BEKÇİ İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA KOVALAMACA KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:28:03. #1.14#
title