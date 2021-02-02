SİLİVRİ'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI
02.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:15
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBULSilivri'de kimsenin olmadığı baraka alev alev yandı.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL
Silivri'de kimsenin olmadığı baraka alev alev yandı. Kundaklama şüphesi üzerine 2 kişi gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Çanta Merkez Mahallesi'nde bulunan arazideki barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.
Barakanın kundaklandığı şüphesi üzerine 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı