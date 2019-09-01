Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.

01.09.2019 07:56
Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.

Denizlerde bulunan av yasağı, bu gece itibariyle kalktı. Silivri'de de balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açılarak ağlarını bıraktı. Balıkçıları Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları İstanbul 6. Bölge Başkanı Erhan Özkök ve Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel Silivri Limanı'ndan uğurladı. Gırgır teknesi kaptanları ve mürettebatları ile konuşan belediye başkanı Yılmaz, sezonun kazançlı geçmesini diledi. Yılmaz ve beraberindekiler sezonun bereketli geçmesi için yere nar attı. Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağlarına ise yaklaşık 300 kasa istavrit takıldı.

Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et