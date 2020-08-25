Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı
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Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Silivri'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı
25.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:10

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 

Kaza, Kavaklı Mahallesi köy yolunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 COR 238 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil ağaçlık alanda durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. Elektrik ekiplerinin, elektriği kesmesinin ardından otomobil içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar Silivri'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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