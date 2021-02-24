Silivri'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı
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Silivri'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı

24.02.2021 18:30 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:34
Silivri'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı

SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

SİLİVRİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanta Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Delil A.'nın kullandığı 34 EK 6869 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarparak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atarak ters duran hafif ticari araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü isteği üzerine sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Silivri'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı
Silivri'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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