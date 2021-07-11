Silivri'de arkadaşının evinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Silivri'de, arkadaşının evinin anahtarını kopyalatarak, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Silivri'de, arkadaşının evinin anahtarını kopyalatarak, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da, Yeni Mahalle'deki bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası, 700 dolar ve tablet bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmayla S.O. (41), M.Z. (39) ve şüphelileri araçla olay yerine getiren S.G'yi (34) yakaladı.

Ev sahibi Türkmenistan uyruklu G.A'nın arkadaşları M.Z. ile S.G ile sohbet ederken evindeki para ve ziynet eşyalarının yerini söylediği ve bir süre sonra S.G'nin evin anahtarını kopyalattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış