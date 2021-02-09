Silivri'de, aracıyla kömürlüğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

Silivri'de, aracıyla bir evin kömürlüğüne çarparak kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Silivri'de, aracıyla bir evin kömürlüğüne çarparak kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Gümüşyaka Mahallesi'nde satın aldıkları bahçeyi kontrol ettikten sonra eşiyle beraber İstanbul'a dönmek için aracıyla hareket eden Atilla Çimen, Kapalı Pazar mevkisinde bir evin kömürlüğüne çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Atilla Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Çimen'in eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, Atilla Çimen'in aracını kullandığı sırada fenalaşması üzerine meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş