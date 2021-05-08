SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
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SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de araç farı üretimi yapılan fabrikanın vernik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saat sonra tamamen söndürüldü.

SİLİVRİ'de araç farı üretimi yapılan fabrikanın vernik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.

Çanta Mahallesi Klas Sokak üzerindeki araç farı üretilen fabrikanın vernik deposunda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saatlik çalışma ile tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.

SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
SİLİVRİ'DE ARAÇ FARI ÜRETİLEN FABRİKADAKİ YANGIN 7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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