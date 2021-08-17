SİLİVRİ'DE APARTMANIN ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI, BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

SİLİVRİ'de bir apartman girişindeki elektrik trafosu patlaması çevrede paniğe neden oldu.

SİLİVRİ'de bir apartman girişindeki elektrik trafosu patlaması çevrede paniğe neden oldu. Patlama nedeniyle 7 katlı apartmanı yoğun duman kaplarken, apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay, Yeni Mahalle Saray Bosna Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı. 7 katlı apartmanın girişinde bulunan trafik trafosu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonrası binayı yoğun duman sardı. Patlama sesi ile paniğe kapılan bina sakinleri ve mahalleli ise sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Bazı vatandaşlar ise, patlamaların daha önce de meydana geldiğini belirterek, ilgisizlik nedeniyle sorumlulara tepki gösterdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından vatandaşlar tekrar dairelerine geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı