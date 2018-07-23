İstanbul Silivri'de apartmana giren yılan paniğe neden oldu.

Silivri'de bir apartmana giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri gelene kadar apartmandakiler korku dolu anlar yaşadı.

İTFAİYE YILANI YAKALAYARAK DOĞAYA BIRAKTI

Silivri Yeni Mahalle'de bir apartmana giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören apartman sakinleri, kısa süreli paniğin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DOĞAYA BIRAKILDI

Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.