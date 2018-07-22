Silivri'de Anız Yangını: 500 Dönüm Alan Zarar Gördü

İSTANBUL-DHA

Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü. Bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 500 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yangından görüntüler

-Alevlerin ilerlemesi

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar