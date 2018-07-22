Silivri'de Anız Yangını

Silivri'de çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Fenerköy Mahallesi'ndeki bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangında bir barakanın da tamamen yandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, yakındaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba harcadığı yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 500 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.