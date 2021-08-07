Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı
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Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı İstanbul Silivri'de yok kenarında bulunan tarlada anız yakılması sonucu yangın çıktı.

- Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de yok kenarında bulunan tarlada anız yakılması sonucu yangın çıktı. Tarla alevler içinde kalırken, yol dumanlar içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlada anız yakılması sonucu yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle tarlayı alevler sardı. Yol duman altında kalınca trafikte de yoğunluk yaşandı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı
Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı
Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı
Silivri'de anız yakılan tarla alevler içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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