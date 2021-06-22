Akaryakıt tankeri devrildi
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Akaryakıt tankeri devrildi

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin - Haberler | 3. Sayfa

Akaryakıt tankeri devrildi Silivri Çeltik-Çerkezköy istikametinden Çerkezköy'e yakıt götüren yakıt tankeri direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Akaryakıt tankeri devrildi

İSTANBUL - Silivri Çeltik-Çerkezköy istikametinden Çerkezköy'e yakıt götüren yakıt tankeri direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri-Çerkezköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy'e yakıt götürdüğü öğrenilen 34 LT 3045 plakalı yakıt tankeri yolda seyir halindeyken, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Tankerin içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü A.K yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye götürdü.

Akaryakıt tankeri devrildi
Akaryakıt tankeri devrildi
Akaryakıt tankeri devrildi
Akaryakıt tankeri devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin

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