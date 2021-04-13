Silivri'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı sağlık çalışanı ölü bulundu
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Silivri'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı sağlık çalışanı ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Silivri'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı sağlık çalışanı ölü bulundu

Silivri'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 112 Acil Servis'te çalışan sağlık görevlisi Adem Polat ölü bulundu.

Silivri'de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 112 Acil Servis'te çalışan sağlık görevlisi Adem Polat ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 10 Nisan Cumartesi günü mesaisinin ardından öğle saatlerinde 53 AR 201 plakalı aracıyla iş yerinden ayrılan 39 yaşındaki Polat'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, kayıp bildiriminde bulundu.

Polis, evli ve 2 çocuk babası Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.

Bu arada, Polat'ın bir arkadaşının kardeşi, ağabeyinin evine gittiğinde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Adem Polat'a ait olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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