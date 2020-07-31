Silivri'de ağaçlık alanda yangın çıktı
SİLİVRİ'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.
31.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:16
SİLİVRİ'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.
- İstanbul
Yangın, saat 23.00 sıralarında Gazitepe mevkiinde çıktı. Ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağaçlık alandaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda çağ ağacı zarar gördü.
- İstanbul
Kaynak: DHA